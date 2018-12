Auffällig: Die Dominanz vergangener Jahre strahlte das Kreativzentrum nur selten aus. Karl-Heinz Rummenigge erklärte im "Kicker", er habe Xabi Alonso, den früheren "General", in der Herbstkrise "am meisten vermisst". Eine klare Hierarchie sei nicht zu erkennen gewesen, kritisierte der Vorstandsboss. Wer noch am meisten überzeugte – und welche Stars kriselten: In Teil zwei der AZ-Zeugnisse geht’s ums zentrale Mittelfeld.