Am Montag hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, dass es ab kommender Woche (27. April) eine Maskenpflicht in Geschäften sowie dem öffentlichen Personennahverkehr geben wird. "Um den Kunden den Einkauf dieser Maske vor einem Besuch in einem festen Laden zu erleichtern, sollen diese durch Marktstände in der Fußgängerzone angeboten werden. Diese Standplätze sollen schnell ausgewiesen und vergeben werden", schreibt die CSU in ihrem Antrag.