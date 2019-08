Weil solche Situationen nicht erst bei Einbruch der Dunkelheit aufkommen, hat das Team jetzt seine Öffnungszeiten ausgeweitet: In der Vergangenheit öffnete die Anlaufstelle um 18 Uhr, außer an den Samstagen, da waren sie um 15 Uhr da. Dank eines Stadtratsbeschlusses und der Unterstützung vom Stadtjugendamt kann freitags bereits um 15 Uhr Hilfe angeboten werden und auch am 2. und 3. Oktober ab 15 Uhr.