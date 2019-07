Spagna hatte 2015 mit Schauspieler Elyas M’Barek eine Bar in der Altstadt geöffnet, erst stieg M’Barek aus, dann wurde die Bar dauerhaft geschlossen. In der Marta will Spagna ein Konzept für jedermann fahren, nicht nur für jene, die sich gerne in einem hippen Ambiente aufhalten, sondern auch für Familien und die Nachbarschaft, die im neuen Viertel wächst. Konkurrenz hat die Marta hier keine. Im näheren Umkreis steht oder fliegt kein anderer Pizzaofen.