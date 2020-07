Corona-Pokalfinale: "Das wird eine Lebenserfahrung sein"

Und das mit (viel zu) wenigen Gästen. Ohne Fans. Aufgrund der Corona-Pandemie steigt am Samstag erstmals ein Geister-Pokalfinale mit nur knapp 700 anwesenden Personen (125 pro Klub-Delegation, 50 DFB-Vertreter, 200 Medienschaffende) im weiten Rund der Schüssel Berliner Olympiastadion, die ansonsten 75.000 Fans Platz bietet.

"Das Pokalfinale ist ein Highlight der Saison", meinte Kapitän Manuel Neuer, "auch wenn ich schon öfter hier war, ist es etwas Besonderes. Vor allem da es anders ist in diesem Jahr, leider in einem anderen Ambiente. Das wird eine Lebenserfahrung sein."

Eine stille Nacht, in der die Bayern ihr 13. Double dingfest machen und dann im internen Kreis in ihrem Quartier in Berlin-Mitte, im "Marriott Hotel", feiern wollen. Das Spiel, vom DFB als "Wohnzimmer-Event" bezeichnet, wird in über 160 Ländern live übertragen.

Pokalfinale in Berlin: Erstes vollfarbiges Flutlicht weltweit

Vor drei Wochen nahmen die Bayern ihren Finalrivalen in der Bundesliga mit 4:2 auseinander. Andererseits ist Bayer die einzige Mannschaft neben Borussia Mönchengladbach, die den Meister in dieser Saison bezwingen konnte: Im Dezember setzte es in einem der ersten Heimspiele unter der Leitung von Flick zu Hause ein 1:2. "Die Mannschaft hat sich seitdem entwickelt“, wehrte Flick Vergleiche ab, "in der Defensive stehen wir besser."

Die abgespeckte und Corona-konforme Siegerehrung wird von DFB-Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius durchgeführt. Ohne Shakehands. Der Goldpokal als "Take-away", ein Double "to go". Ein wenig feierlich wird’s trotzdem: Vom Dach regnet es wie sonst auch goldenes Lametta.

Für einen echten Hingucker soll das erste vollfarbige Flutlicht weltweit sorgen, per LED-Licht wird eine optische Show präsentiert, die als Weltpremiere gilt. Wäre für die goldene "50" der Bayern doch ganz würdevoll.

