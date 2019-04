Stockstadt am Main - Während der Verkehr auf der Autobahn 3 an ihm vorbeizog, hat ein hungriger Lastwagenfahrer auf dem Seitenstreifen Würstchen gekocht. "Dass er bei den schnellen Vorbeifahrten ununterbrochen vom Luftzug irritiert wurde, schien ihn genau so wenig zu stören, wie dass er beim kleinsten Fahrfehler eines Vorbeifahrenden in Lebensgefahr schwebte", teilte die Polizei am Donnerstag mit.