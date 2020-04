Herzogin Kate bevorzugt? Hat der Palast Herzogin Meghan ungerecht behandelt?

Herzogin Meghan (38) glaubt, dass das britische Königshaus bei ihrer Schwägerin, Herzogin Kate (38), anders reagiert hätte, wenn diese permanent von den Medien kritisiert worden wäre. In dem Fall wäre die königliche Familie wohl eingeschritten und hätte ihre Medienpolitik geändert und die entsprechenden Boulevardblätter gemieden. Diesen Vorwurf soll die US-Amerikanerin Freunden gegenüber geäußert haben, was "Mail Online" von einem Insider erfahren haben will.