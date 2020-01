Wie wird es für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) nach dem Megxit weitergehen? Derzeit verschanzt sich das Paar in der 14 Millionen Dollar-Villa auf Vancouver Island, in der sie auch schon die Weihnachtsfeiertage verbrachten. So glücklich wie auf den neuesten Paparazzi-Fotos, die Meghan beim Spaziergang mit Baby Archie (8 Monate) zeigen, wirkte sie in den vergangenen zwei Jahren nie. Doch wie soll es eigentlich weitergehen für das junge Paar? Schließlich wollen sie finanziell unabhängig werden und dafür müssen konkrete Pläne her.