Stadt München reagiert verhalten

Ein hehrer Ansatz. Mit hohen Hürden. Erstens nähern sich Löwen-Präsidium und "Team Profifußball" gerade erst einander an. So waren Oberlöwe Robert Reisinger und dessen Stellvertreter Hans Sitzberger sowie Heinz Schmidt am Dienstagabend in der Isarpost bei einer Wahlkampfveranstaltung dabei.