Viele Promis können sich ihr Leben ohne die geliebten Vierbeiner kaum vorstellen. Laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden leben fast neuneinhalb Millionen Hunde in Deutschland. Und während in Deutschland die drei beliebtesten Hunderassen der Labrador, der Deutsche Schäferhund und der Golden Retriever sind, setzen die Stars vor allem auf Mischlinge, oft selbst adoptiert oder gerettet.