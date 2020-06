"PuP"-Promi nach heftigem Vorfall: "Mein Bodyguard ist für mich eingestanden"

Der 36-Jährige hat bereits auf den Clip reagiert und in einer Videobotschaft gegenüber RTL Stellung zu dem Vorfall genommen: "Was am Samstag passiert ist tut mir auf der einen Seite leid, allerdings bin ich beschimpft worden und mein Bodyguard ist für mich eingestanden. Natürlich mit Wörtern, die nicht ganz korrekt gewesen sind."