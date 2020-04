Die ersten Wochen in Freiheit von ihren royalen Pflichten hatten sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) sicher anders vorgestellt. Nachdem sie sich zunächst in Kanada aufgehalten hatten, waren sie vorübergehend in die Nachbarschaft von Meghans Mutter Doria Ragland (63) gezogen - die sie allerdings in Los Angeles wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen durften.