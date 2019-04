Meghan: Hausgeburt im Frogmore Cottage?

Sie sei in bester Verfassung – wegen Yoga und der Naturmedizin, auf die sie schwört. Außerdem liebt Meghan Kerzen und hat damit alle Zimmer ausgestattet. Sie will die beste Atmosphäre für eine Hausgeburt schaffen. Wie Harry schon sagte: Was Meghan will, bekommt Meghan.