Buch über Meghans früheres Leben geplant?

"Gemeinsame Freunde haben bereits gesagt, dass sie nicht erwarten soll, jemals wieder etwas von Meghan zu hören. Wenn sie sich von jemandem entfernt, dann ändert sie daran auch nichts mehr – wie bei ihrer Familie", so der Insider weiter. Auf Anrufe von Jessica reagiere die Ehefrau von Harry nicht mehr, sogar über gemeinsame Kontakte habe es die Stylistin schon probiert. Doch offenbar ist die Freundschaft nicht mehr zu retten. "Sie ist völlig fertig, dass Meghan sich nicht bei ihr meldet – gerade in einer Zeit, in der sie ihre Unterstützung wirklich gebrauchen könnte", so die Quelle gegenüber der "Daily Mail".