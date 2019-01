Herzogin Meghan ist nicht die erste Prominente, der eine erfundene Schwangerschaft unterstellt wird. Auch Beyoncé und Katie Holmes wurde ein Fake-Babybauch angedichtet. Und was meint ein Adels-Experte zu dem irren Meghan-Gerücht? "Die Frage ist doch: Wieso sollte Meghan ihre Schwangerschaft faken? Sie ist schließlich kein kleines Starlet, das Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit schaffen muss. Die Gefahr, dass ein Fake – wie auch immer geartet – an die Öffentlichkeit geraten könnte, wäre so immens, dass Meghan das niemals riskieren würde. Damit wäre Image der Herzogin von Sussex irreparabel ruiniert", sagt Michael Begasse im RTL-Interview.