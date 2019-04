Sohn von Katie Price: Harvey muss ins Heim

Katie beteuert in ihrer TV-Serie "My Crazy Life", dass sie keine andere Wahl habe. Mutter und Sohn liegen auf der Couch, als sie ihm diesen Entschluss mitteilt. Im Interview sagt sie: "Was sie Harvey anbieten können, was ich nicht kann, ist tägliche Bewegung, ihm einen gesunden Ernährungsplan zusammenstellen."