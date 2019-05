Harry Potter, Ice Age 3, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Alles live macht der Mai: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch werden erstmals live in zwei neuen Shows ihre Schlagfertigkeit, Spielfreude und ihr grenzenloses Improvisationstalent feiern und Publikumskandidaten können 50.000 Euro gewinnen! "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" geht in die zweite Runde. Diesmal in der Königsklasse des Unterhaltungsfernsehens: Die Live-Show!