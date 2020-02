"Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick", sagte Präsident Herbert Hainer laut "Passauer Neue Presse" bei einem Fanklub-Besuch am Wochenende. "Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative." Flick leiste "exzellente Arbeit", ergänzte Hainer und hob die Spielweise hervor: "Ich habe selten so einen überzeugenden Bayern-Sieg gesehen wie zuletzt gegen Schalke, wo der Gegner in der zweiten Halbzeit kaum mehr über die Mittellinie kam."

Flick über Bayern-Zukunft: "Bin noch lange nicht müde"

Auch Kapitän Manuel Neuer ist vom Trainer begeistert. "Es macht eine Menge Spaß mit ihm", sagte Neuer im "Klubmagazin 51", "er geht auf jeden Einzelnen ein, versucht alle mitzunehmen und uns jeden Tag besser zu machen."

Bei so viel Lob war Flick bemüht, den Fokus aufs Sportliche zu wahren. "Ich weiß auch, dass das bei Bayern von Woche zu Woche anders sein kann", sagte er zu Hainers Sätzen, die dem Coach durchaus gefallen haben: "Es ist schon so, dass einen das freut, wenn man das über sich liest."

Na klar: Flick hat Blut geleckt, er würde lieber heute als morgen einen neuen Vertrag bei Bayern unterschreiben. "Mir macht’s Spaß", betonte er erneut, "alles andere liegt nicht in meinen Händen." Und weiter: "Ich bin noch lange nicht müde." Flicks Trainerkarriere soll jetzt so richtig Fahrt aufnehmen. Eine Karriere, die einst im kleinen Bammental begann.

