Pieckenhagen: Bierofka ist positiv verrückt

Anderes Thema: Was kriegen Sie aus der Ferne denn mit über Sechzigs Vereinspolitik und den Konsolidierungskurs, den der Verein ausgerufen hat?

Man weiß natürlich um die Querelen zwischen Verein und Investor Ismaik. Ich muss kein Hellseher sein, um zu sagen: Sechzig wird nur Erfolg haben, wenn man beides unter einen Hut kriegt. Aber ich vermag nicht zu beurteilen, wie verhärtet die Fronten sind.

Wir schon: Die Fronten sind sehr verhärtet.

Beide Seiten müssten sich mal untereinander klar werden, wo man eigentlich hin will. Der eine will fünf Millionen rausblasen und alles ist schön. Wenn dann die große Blase platzt, wird es gefährlich für 1860. Auf Dauer ist das natürlich ungesund, von daher kann ich auch eine Konsolidierung nachvollziehen. Aus meiner Sicht ist völlig klar, dass man sich als Fußballklub nicht auf Gedeih und Verderb einem solchen Investor ausliefern will.

Was kann Daniel Bierofka bewirken?

Stallgeruch ist nicht grundverkehrt, das ist bei mir und Hansa Rostock ja auch der Fall. Eine Garantie für Erfolg hat man nie. Aber wenn einer mit so viel Herzblut dabei ist, Münchner Gene hat, dann kann so ein Mann viel bewirken. Wenn man ihn an der Linie beobachtet: Er ist ein Stück weit positiv verrückt. Mit seiner Präsenz kann er auch in so einen Verein Ruhe reinbringen. Ich freue mich auf ein Duell mit Sechzig. Danach wird man sehen, ob doch noch jemand von uns nach oben schielen kann.

