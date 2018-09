Bierofka über Bülow-Aussage: "Noch bin ich weit weg"

Zudem wird Marco Hiller nach der Verletzung von Hendrik Bonmann beim 2:0-Heimspielsieg gegen Cottbus (Innenbandanriss im Knie) sein Drittliga-Debüt feiern. Bierofka sagt dazu: "Marco hat sich immer hochprofessionell verhalten, hat top trainiert, sich nie gehen lassen, er war nie beleidigt und hat in dieser Phase sogar seinen Vertrag verlängert. Daran sieht man, wie sich der Junge mit uns, mit der Mannschaft, mit dem Verein identifiziert. Jetzt bekommt er seine Chance." Last-Minute-Neuzugang Romuald Lacazette müsse dagegen noch an seiner Fitness feilen und werde vorerst in der U21 Spielpraxis sammeln.

Sechzig in Rostock, das ist auch das Aufeinandertreffen des einstiges Duos in der 1860-Zentrale: Bierofka gegen Kai Bülow, dem Routinier in Hansas Defensive. "Er ist ein absolut angenehmer Mensch, ein Teamplayer. Ich habe mit ihm auf der Doppelsechs gespielt, wir haben uns immer super ergänzt. Er hat sich immer für 1860 den Hintern aufgerissen. Ich freue mich, ihn wiederzusehen", so Bierofka.

Übrigens: Nach Bülows Aussage im AZ-Interview, Bierofka werde man noch in der Bundesliga coachen sehen, antwortete Bierofka lachend: "Kommt darauf an, ob ich das überhaupt will. Noch bin ich weit weg. Erstmal mache ich meinen Trainerschein. Ich habe keinen Karriereplan. Für mich ist erstmal wichtig, eine Mannschaft zu haben, die ich entwickeln kann."

Ein Dreier an der Ostsee wäre ja ein kleiner Entwicklungsschritt.

