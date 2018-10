Der Vize hatte aber auch ein Lob für Ismaik parat. "Es war ein guter Schritt von Ismaik, Cassalette und Saki Stimoniaris in den Aufsichtsrat zu holen. Sie verstehen den Verein besser", erklärte Sitzberger über den Ex-Präsidenten und den Ex-Verwaltungsrat, die nun wie Ismaiks Bruder Yahya - seines Zeichens Aufsichtsrats-Vorsitzender des Gremiums - als Statthalter des Jordaniers fungieren.

Doch, wie soll Sechzigs Wiederauferstehung zwischen Millionenschulden und der neuen Vereinspolitik gelingen, ohne weitere Darlehen und notfalls mit der 50+1-Regel die eigenen Interessen durchzusetzen?

"Ismaik will doch auch, dass wir wieder Erfolg haben. Aber alleine wird er es nicht schaffen. Wenn ich Alleingänge mache, meinen Partner nicht frage, dann habe ich ein Problem", meinte Sitzberger.

Kontinuität unter Daniel Bierofka

Daher sollten stets beide Seiten an Sechzigs Entscheidungsprozessen beteiligt sein, erklärte er weiter: "Wir beziehen ihn mit ein, wenn es um Lösungsvorschläge geht. Er muss uns einbeziehen, dann schaffen wir es zusammen."

In sportlicher Hinsicht sei ein Grundstein für künftige Löwen-Erfolge gelegt, mit Trainer Daniel Bierofka und Sportchef Günther Gorenzel habe man verlässliches Personal an Bord. "Bis jetzt war es eine gute Planung", meinte Sitzberger: "Wir haben jetzt eine gute sportliche Leitung, auch die Spieler, die geholt wurden - ich sehe dem Ganzen positiver entgegen."

Auch in schlechten Zeiten habe man mit Vereinsidol Bierofka, Gorenzel und Scharold Verantwortliche, die man in schweren Zeiten unterstützen wolle: "Wenn es nicht so gut läuft, dann muss man auch mal festhalten an seinen Leuten - nicht so wie in der Vergangenheit, wo es immer hieß: weg, der Nächste! Endlich ist eine Kontunuität da."

Wohin die neu gewonnene Kontinuität den TSV 1860 und Ismaik führen wird? Abwarten!

