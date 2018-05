ProSieben kann mit der 13. Staffel seiner Model-Castingshow zufrieden sein. Das GNTM-Finale holte den besten Marktanteil seit fünf Jahren (21,1 Prozent in der Zielgruppe). 1,79 Millionen schauten zu - die elftbeste Quote in der Geschichte von "Germany’s next Topmodel". Insgesamt schalteten 2,64 Millionen Zuschauer ein.