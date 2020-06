Gorenzel sind bei der Kaderplanung die Hände gebunden

Hintergrund: Wie Günther Gorenzel zuletzt bestätigte, partizipieren die Löwen zwar am Transfer von Felix Uduokhai vom VfL Wolfsburg zum FC Augsburg. Die Transferbeteiligung, nach AZ-Informationen rund 700.000 Euro, fließt jedoch nicht in den Sport, sondern vertragsgemäß als Sicherstellung alter Verbindlichkeiten bei Hauptsponsor "die Bayerische" in Höhe von zwei Millionen Euro. Selbiges galt für den Wechsel von Marin Pongracic zum VfL Wolfsburg im Winter. Mit der Hypothek soll eben diese Summe ausgeglichen werden, was vor allem Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in Sachen Kaderplanung Handlungsspielraum geben würde.