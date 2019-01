Vorgaben zur Bundesliga werden geprüft

Die Bedingung an das Architektenbüro, das dann den Zuschlag erhält: Bereits drei Monate später soll das Gutachten fertig sein! Kommt jetzt Tempo in die Stadionfrage? Laut Sportamt soll weiter geprüft werden, "ob und welche Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beziehungsweise der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die zweite, in Ausnahmefällen auch für die erste Bundesliga erfüllt werden können".