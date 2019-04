06.05.2000, Finale: Bayern – Bremen 3:0, eine deutliche Sache als Revanche für das verlorene 99er-Finale? Erst nach dem 2:0 (Paulo Sérgio/83.) und dem 3:0 (Mehmet Scholl/90.). Die Führung erzielt zuvor Giovane Elber (57.). Für Hitzfeld ist es der erste Pokalsieg mit Bayern, im Team von Werder-Coach Thomas Schaaf: Jungspund Claudio Pizarro, damals frische 21.

15.05.2010, Finale: Bayern – Bremen 4:0, der deutlichste Erfolg: Im Jahr zuvor holte Werder letztmals den Pott, nun setzt es gegen die Mannen von Louis van Gaal eine Klatsche. Arjen Robben und Franck Ribéry, beide aktuell in ihrer Abschiedssaison, treffen wie auch Ivica Olic und Bastian Schweinsteiger – 4:0. Bei Werder im Sturm: Pizarro, jetzt schon zarte 31.

26.10.2010, 2. Runde: Bayern – Bremen 2:1, so früh wie im Herbst 2010 traf man sich noch nie: In der 2. Runde erzielt Schweinsteiger einen Doppelpack, was auch nicht so oft vorkam. Damit dreht die Van-Gaal-Elf in der Allianz Arena die Bremer Führung durch: Oldie Pizarro. Tatsächlich jetzt schon 32 Lenze alt. Im Halbfinale scheitert Bayern an Schalke (0:1).

19.04.2016, Halbfinale: Bayern – Bremen 2:0, das bisher einzige Semifinal-Duell: Wieder ein Heimspiel für Bayern unter Trainer Pep Guardiola, die durch zwei Tore von Thomas Müller den Finaleinzug sichern. Im Werder-Sturm: Methusalem Pizarro, mittlerweile im Frührentner-Alter von 37. Im Finale bezwingt Bayern den BVB im Elferschießen.

