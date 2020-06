Da die Konkurrenten, die in der Tabelle vor den Sechzgern liegen, an diesem Spieltag reihenweise patzten, hat der TSV 1860 nur drei Punkte Rückstand auf Rang vier. Sollte der FC Bayern II, der nicht aufsteigen darf, die Saison auf einem der ersten drei Plätze beenden, würde der Viertplatzierte in die Relegation nachrücken. Löwen-Trainer Michael Köllner will von solchen Rechenspielen allerdings nichts wissen.