Daniel Küblböck: Hätte man TV-Ausstrahlung verhindern sollen?

Jetzt strahlte Sat.1 erneut eine 2017 produzierte Clip-Show aus, in der Christine Theiss, Vanessa Blumhagen, Paul Janke, Jürgen Milski aber auch Daniel Küblböck kommentierten. Hätte man den als vermisst geltenden Sänger rausschneiden müssen? War das Zeigen der Sendung so kurz nach Küblböcks tragischem Sprung in den eiskalten Atlantik moralisch fragwürdig?