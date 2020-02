"Es gibt eine Direktive des Vereins, von unserem Geschäftsführer. Von daher müssen wir leider auf die nette Symbolik des Händeschüttelns verzichten", erklärte Löwen-Trainer Michael Köllner am Donnerstag vor dem Spiel des TSV 1860 am Samstag gegen den Chemnitzer FC (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) über die "vernünftige" Maßnahme des Löwen-Bosses, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu reduzieren: "Wenn in Italien schon Spiele in der Serie A abgesagt werden, scheint das ein größeres Thema zu sein, gerade für Behörden, Vereine und Verbände."