"So, wie sich manche verhalten, da frage ich mich schon, ob wir noch eine Profiliga oder eine Amateurliga sind. Wenn ich ein Profiverein bin, dann sollte ich mich auch messen wollen, auf dem Spielfeld und nicht am grünen Tisch", sagte Schwabl im Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Montag). "Wenn du Sportler bist, dann musst du alles dafür tun und alles in die Waagschale schmeißen, dass man seinen Beruf ausüben kann", sagte der 54-Jährige. "Das Außenbild der dritten Liga ist eine Katastrophe."