Am Dienstagabend leistete sich die SpVgg Unterhaching - mit 47 Zählern punktgleich mit dem MSV Duisburg in den Spieltag gegangen - im heimischen Sportpark eine 1:2-Niederlage im Bayern-Derby gegen den FC Ingolstadt. Sollten die Löwen ihre Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern am Mittwochabend (20.30 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) siegreich gestalten und Duisburg gegen Jena verlieren, würde Sechzig auf den ersten Tabellenplatz springen.