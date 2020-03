ONAY: In der heißen Wahlkampfphase habe ich die autofreie Innenstadt vorgestellt. Meine Konkurrenz wollte da am Anfang angreifen. Die haben meine Pläne als nicht realisierbare, utopische Forderungen dargestellt. Als sie gemerkt haben, dass meine Forderungen im Wahlkampf bei der Bevölkerung auf viel Zuspruch gestoßen sind, ging es bei der Konkurrenz plötzlich in eine andere Richtung. Am Ende des Wahlkampfes musste ich aufpassen, dass ich im Wahlkampf überhaupt noch als der grüne Kandidat wahrgenommen werde.

Wer war das? Die SPD?

ONAY: Nicht nur die. Einer meiner Konkurrenten war ehemaliger Automobil-Manager, der für die CDU kandidiert hat. Er legte plötzlich im Wahlkampf einen großen Fokus auf den Radverkehr und die Verkehrswende.

Was haben Sie besser gemacht?

ONAY: Um die Antwort auf die Kernfrage, wie die CDU den Platz dafür schaffen wollte, hat sie sich gedrückt.

Hannover ist mit der Nähe zu VW auch eine Autostadt. Was ist in München anders?

ONAY: Die Herausforderung der großen deutschen Städte sind sehr ähnlich. Und damit auch die Erwartungshaltung der Menschen.

HABENSCHADEN: Ich habe das Gefühl, dass die Menschen hier schon deutlich weiter sind als die Rathauspolitik. Hast du das auch so im Wahlkampf erlebt, Belit?

ONAY: Gerade in der Stichwahl habe ich das erlebt. Das Thema autofreie Innenstadt wollte die Konkurrenz als Schreckensszenario verkaufen. Bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, war es dabei gar nicht mehr die Frage nach dem Ob, sondern nach dem Wie. Die Gesellschaft ist in vielen Punkten viel relaxter, viel weiter.

Städtische Kitas sind in München gratis. Ist das sinnvoll?

ONAY: Auch in Hannover hat die Landesregierung das so umgesetzt. Ein guter Ansatz, der aber noch nicht zu Ende gedacht ist. Denn die eigentliche Frage ist: Wird dadurch wirklich das soziale Gefälle abgefedert? Das erkenne ich aktuell bei diesem Ansatz noch nicht. Auch Bildung und Ernährung in Kitas sind da nicht mitgedacht. Wir haben außerdem ein massives Problem, Fachkräfte zu gewinnen.

HABENSCHADEN: Auch in München haben wir bei den Kitas nicht das Problem, dass die Gebäude fehlen. Uns fehlt einfach das Personal. Und da sind wir dann ganz schnell bei der Qualitäts-Debatte.

Herr Onay, wie groß ist der Druck, den Sie spüren, jetzt auch umzusetzen, was Sie versprochen haben?

ONAY: Ich spüre eher eine Euphorie. Die ersten Tage im Amt waren für mich eine ganz neue Situation. Viele Mitarbeiter sind mit Ideen auf mich zugekommen und haben Vorschläge dafür gemacht, wie meine Forderungen umgesetzt werden könnten.

HABENSCHADEN: Auch ich bin mir sicher, dass die Verwaltung bei vielen unserer Themen gute Ideen hat, die nur ausgesprochen werden müssen. Die Bevölkerung übrigens auch. Wir haben immerhin 1,5 Millionen Gehirne in der Stadt. Nutzen wir sie!

Was kann Herr Onay, was Sie nicht können, Frau Habenschaden?

HABENSCHADEN: Er ist schon gewählt und kann die Dinge, die er im Wahlkampf versprochen hat, jetzt angehen.

