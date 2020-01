München - Löwen-Youngster Dennis Dressel ließ sich feiern - und das zurecht. Er wurde am Zaun im Grünwalder Stadion auch begeistert von den Löwen Anhängern empfangen - allerdings störten diese sich an einem modischen Detail: "Ich bin oben auf dem Zaun gewesen und dann haben mich die Fans darum gebeten, meine roten Schuhe auszuziehen", erklärte Dressel in der Mixed Zone nach dem Spiel. Dressel beugte sich dem Wunsch dann auch und stand in Socken auf dem Zaun.