München - Was hat Robert Reisinger nur geritten, so kurz vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig am Sonntag solche Aussagen rauszuhauen? Der Präsident des TSV 1860 stellte beim Löwen-Stammtisch im Landtag in seiner Erzähllaune falsche Behauptungen über eine frühere Kontaktaufnahme zu Trainer Michael Köllner auf. Zwei Tage später entschuldigte er sich prompt und ist für weitere Stellungnahmen nicht zu erreichen. Vereinsintern führte Reisingers Auftritt nach AZ-Informationen zu hitzigen Diskussionen. Köllner und Geschäftsführer Günther Gorenzel blieb es vorbehalten, sich am Freitag zum präsidialen Störfeuer zu äußern.