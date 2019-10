Haare als "schützender Vorhang" Herzogin Meghan: Ist das die Rache der britischen Boulevardpresse?

Eigentlich legte Herzogin Meghan (38) am Dienstag in London einen bezaubernden Auftritt hin. Nicht nur ihr lila Kleid und die bemerkenswert natürliche Haarpracht, sondern auch ihr Lächeln sorgten für Begeisterung bei den 2000 jungen Führungskräften aus über 190 Ländern, die der Eröffnungszeremonie des "One Young World"-Gipfels beiwohnten...