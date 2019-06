Jasmin: Sie war Freundin und Frau von Adel Tawil

Zehn Jahre lang war Jasmin die Freundin an der Seite von Popsänger Adel Tawil, drei Jahre außerdem seine Ehefrau. 2014 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Für Jasmin keine leichte Situation, der Sänger hatte eine neue Frau an seiner Seite. "Wie konntest du nur?", schrieb sie damals in einem Instagram-Posting.