TSV 1860 müsste Mindestentgelt zahlen

Die Stadt München hat sich auf eine AZ-Anfrage folgendermaßen zur Thematik geäußert: "Die Nutzungsentgelte für das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße betragen 8,5 Prozent der Bruttoeinnahmen bzw. ein Mindestentgelt von 2.500 Euro je Spieltag/ Veranstaltung für die 3. Liga Herren. In der Zeit des wieder aufgenommenen Spielbetriebs ohne Zuschauer*innen kommt nur das Mindestentgelt je Spieltag zum Tragen", so Sport-Pressesprecherin, Christina Warta, gegenüber der AZ.