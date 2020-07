Künftig Tempo 30 in der Fraunhoferstraße?

Bickelbacher kündigt an, dass die Auswertung der Stadt im Herbst vorliegen wird. Danach werde man im Stadtrat überlegen, in welcher Form der Radlweg fortgeführt wird. Bickelbacher könne sich vorstellen, dass für den Umbau "richtig viel Geld" in die Hand genommen wird. Er denke etwa auch an breitere Bürgersteige und eine "Begrünungsmöglichkeit" vor der Post-Filiale. Man könne sich auch vorstellen, so Bickelbacher, dass in der Straße künftig Tempo 30 gilt.