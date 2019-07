München - Die Landeshauptstadt soll sich stärker für aus Seenot gerettete Flüchtlinge engagieren, fordern die Stadtratsfraktionen der Grünen - rosa liste und der Linken. Am Montag wurde daher ein Antrag an Oberbürgermeister Dieter Reiter gestellt, der bei der Vollversammlung am 24. Juli behandelt werden soll.