Für Söder ist die Grenzpolizei ein voller Erfolg

"Die Idee ist zum Erfolg geworden", sagte Ideengeber und Ministerpräsident Markus Söder am Freitag in München: "Die Grenzpolizei hat sich für uns mehr als gelohnt". Sie müsse "auf jeden Fall weitergeführt" werden, weil sie "so oder so sinnvoll" sei.