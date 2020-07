München - Ist der rostrote Klotz, der im Kopenhagener Stadtteil Nordhavn steht, ein Beispiel für gelungene Architektur? Darüber lässt sich streiten, wie sich am Mittwoch im Stadtrat zeigte. Dabei wollte Paul Bickelbacher von den Grünen mit dem Foto, das er stolz von der Kopenhagener Sammelgarage präsentierte, bloß zeigen, wie schön der Vorschlag auch in München umgesetzt werden könnte. Hintergrund: Die Grünen und die SPD wollen, dass in Münchner Neubauvierteln in Zukunft eine Quartiersgarage für alle gebaut wird. Die soll dann die jeweiligen Tiefgaragenstellplätze in oder Parkplätze vor den Wohnhäusern ersetzen. Dafür hat der Stadtrat am Mittwoch im Planungsausschuss gestimmt.