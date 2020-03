Es ist nicht gerade das Wetter, das man sich für diesen Anlass gewünscht hätte: Es ist kalt, es regnet und der Wind lässt einen diese Umstände noch einmal vermehrt spüren. Trotzdem lächeln die anwesenden Politiker stolz in die Kamera. Man ist sehr froh über das große Bauprojekt, für das man mit einem symbolischen Spatenstich den Startschuss gibt. In der Wohnsiedlung "Alte Heimat" in Laim baut die städtische Gewofag jetzt Hunderte neue Wohnungen.