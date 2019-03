München - Graffiti an Hauswänden sind gerade in Giesing keine Seltenheit. Meist stammen sie von Gentrifizierungsgegnern, hin und wieder auch von Fußballfans. Sie spiegeln wider, was das Viertel bewegt. Gegen wen sich dieses Graffito richtet, das seit kurzem eine Hauswand nahe dem Wettersteinplatz ziert, ist nicht so ganz klar. Ist es eine Kriegserklärung an die Hausbewohner?