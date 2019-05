Hochzeit im Finale GNTM: Simone Kowalski ist die Gewinnerin 2019

Zunächst heizten 50 Akrobaten und Sänger des Cirque de Soleil in einer großen Eröffnungs-Show dem Zuschauer in der Halle und am heimischen TV-Gerät ordentlich ein. Nach einer kurzen Begrüßung durch Heidi Klum (45) ging es auch schon in den ersten Rückblick des Abends: Noch ohne Publikum gab der US-Superstar Taylor Swift (29) in der Halle ein kleines Privatkonzert für Heidi und ihre Meedchen.