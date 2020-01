Die Optik soll ein Mix werden aus H’ugo’s, Weinbar und Tambosi: "Gemütlich, warme Farben, eine offene Küche, dazu Lounge-Bereiche, ein großer Kamin, eine tolle Terrasse."

75 Plätze gibt es jeweils drinnen und draußen. Die Terrasse grenzt an die Fußgängerzone, auf der anderen Seite befindet sich die Schlosspassage – das Einkaufszentrum. Geschäftsführer Peter Hinderer zur AZ: "Wir freuen uns total, dass Ugo frischen Wind nach Grünwald bringt." Viele (berühmte) Anwohner, die noch ins H’ugo’s nach München pendeln, sind ebenfalls in Vorfreude, wie Ugo auf seinem Handy sehen kann. Ständig ploppt eine "Auguri"- Nachricht auf. Das H’ugo’s in Grünwald spricht sich herum.

Doch auch auf Münchner freut sich der Gastronom: "Wir werden Fahrer haben, die dafür sorgen, dass alle feiern können und trotzdem gut und entspannt nach Hause kommen."

