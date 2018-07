Große Ähnlichkeit mit seiner Oma Prinz George: Große Ähnlichkeit mit Prinzessin Diana

Zu diesem besonderen Anlass veröffentliche der Kensington Palast ein niedliches Porträt des kleinen Prinzen. Der Schnappschuss, aufgenommen von Fotograf Matt Porteous nach der Taufe von Brüderchen Prinz Louis, zeigt einen Prinz George, der freudestrahlend in die Kamera blickt. Schon kurz nach der Herausgabe des Bildes wurden in den Kommentaren erste Vergleiche zwischen Prinz George und seiner verstorbenen Oma, Prinzessin Diana (1961-1997), laut. "Prinz George ist hinreißend. Ich kann Prinzessin Diana in seinem strahlenden Gesicht sehen!", schreibt ein begeisterter Follower.