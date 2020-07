Großbritannien ade Neues Leben in Los Angeles: Wird Prinz Harry jemals US-Staatsbürger?

Am 1. April 2020 begannen Prinz Harry (35), Ehefrau Herzogin Meghan (38) und Sohnemann Archie (1) ein neues Leben in Kalifornien. Ihre Verpflichtungen als Senior Royals gegenüber der britischen Königsfamilie waren mit dem "Megxit" Geschichte. In Los Angeles will das Paar neu durchstarten. Wird Prinz Harry seiner US-amerikanischen Frau folgen und die US-Staatsbürgerschaft beantragen?