Viele Maschinen auf der Messe sind so groß, dass die Menschen daneben klein wie Ameisen wirken. Dutzende Ausstellungsstücke können nur in Einzelteilen zur Messe transportiert werden. Bagger, Raupen, Spezialkräne: Sie sind teilweise so hoch wie Einfamilienhäuser. Einen Lkw, der Geräte wie den Hydraulikbagger von Komatsu in einem Stück herfahren könnte, gibt es einfach nicht. Auch die Straßen wären für so einen Transport viel zu eng. Allein die dazugehörige Raupenkette wiegt bereits 54 Tonnen.