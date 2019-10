Ausstrahlung von "Wetten, dass..?" im nächsten Jahr

"Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", so Heidemann. Zuletzt hatte Gottschalk im Dezember 2011 die TV-Show präsentiert. Markus Lanz übernahm und stand für 16 Ausgaben in der "Wetten, dass..?"-Kulisse, bis das ZDF im Dezember 2014 den Stecker zog.