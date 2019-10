München - Der FC Bayern wird bei der Partie gegen Union Berlin am Samstag (15.30, Sky und im AZ-Liveticker) womöglich auf Javi Martínez und Serge Gnabry verzichten müssen. Beide haben noch mit Beschwerden aus dem Champions-League-Spiel am Dienstag bei Olympiakos Piräus zu kämpfen. Über einen Einsatz wird erst am Freitagnachmittag entschieden.