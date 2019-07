Vier Jahre später kann man festhalten: Heisler und seinen Mitstreitern ist sehr vieles von dem, was sie vorhatten, gelungen. Während rund um den Gärtnerplatz ohnehin fast überhaupt nichts mehr vom alternativen Flair geblieben ist, wird auch hier, am Rande des Glockenbachviertels, Haus für Haus luxussaniert. Doch bei Heisler stehen immer noch die alten Wirtshaus-Stühle, es hängt natürlich das alte Elvis-Poster, historische Schilder ("Der Weg der Masslosigkeit führt in den Palast der Weisheit") hinterm Tresen, das alte Ofenrohr ist auch immer noch da. Die Gäste haben an der Gestaltung natürlich auch ein bisserl mitgewirkt. Ich war mal beim Konzert einer linken Band in der Geyerwally, die irritiert waren von einem Pin-Up-Girl an der Wand. Sie hängten einen halb-nackten Mann dazu. Er posiert noch heute gleich links neben dem Trensen.